Projeto-piloto da PPP de iluminação pública instala lâmpadas de LED em Porto Alegre

O projeto-piloto da Parceria Público-Privada de Iluminação Pública de Porto Alegre iniciou, nesta quinta-feira, a instalação de cerca de duas mil lâmpadas de tecnologia LED nas principais vias da metrópole. Na ação, as avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Nonoai e a Vila Planetário serão as beneficiadas. Com a instalação das novas luminárias, estão sendo retiradas as lâmpadas de vapor de sódio.

Conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o cronograma de instalação das novas luminárias neste locais deve durar um período de até 30 dias. Com investimento de R$280 milhões em Porto Alegre, a parceria público-privada promete economizar até 50% na conta de energia. O contrato com o consórcio IP Sul foi assinado em 13 de agosto.