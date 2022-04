Projeto Recicla é inaugurado no trecho 1 da Orla do Guaíba

publicidade

Uma parceria entre a concessionária GAM3 Parks e a startup Polen resultou no projeto Recicla Guaíba, inaugurado nesta terça-feira, no trecho 1, na Orla do Guaíba. O programa é inédito tem o objetivo de substituir lixeiras por pontos de entrega voluntárias (PEVs) e implementar ações de conscientização para incentivar o descarte adequado de resíduos.

Nesta terça-feira, o bar Amberê Drinkeria recebeu o primeiro container, com capacidade para 480 litros, sendo 240 litros destinados para receber resíduos orgânicos (encaminhados para compostagem) e a outra metade, 240 litros, para os materiais recicláveis, enviados, após separação, para a indústria recicladora. O programa está nas fases iniciais, em monitores ambientais estarão percorrendo o local e podem deixar pontos de coletas móveis em locais variados, de preferência nos focos de aglomeração, além de dar orientação para os usuários no manejo dos resíduos. Eles vão atuar das 8h às 19h em dias de semana e das 12h às 21h nos fins de semana.

O ceo da startup Polen,Renato Paquet, explicou que o projeto tem três fases, está nas iniciais e logo deve iniciar a terceira, com a instalação de pontos de entrega voluntária fixos, que terão QR Code. “Dessa forma, o cidadão vai saber quando a garrafa pet que ele está descartando vai ser reciclada, inserindo a rastreabilidade, que dá segurança da informação nesse processo”, ressaltou, esclarecendo que o usuário vai ter acesso ao mapeamento do caminhos desses materiais, oportunizando educação ambiental.

Paquet disse que por mês, o trecho 1 deve gerar em torno de 100 toneladas por mês, sem incluir os grandes eventos, como a Semana Farroupilha, que produzem um volume muito maior de resíduos nesses dias. “Acredito que desse total, cerca de 70% pode ser reciclado”, disse.

O Recicla Guaíba é uma iniciativa entre a startup Polen, que faz neutralização de impactos de embalagens e fornecimento de resíduos para a cadeia da economia circular, e da GAM3 Parks, concessionária responsável pelo trecho 1 da Orla do Guaíba e pelo Parque Harmonia pelos próximos 34 anos.