Promoções nas lojas atraem clientes em Porto Alegre

publicidade

O terceiro sábado de funcionamento do comércio de rua, centros comerciais e shoppings abertos em Porto Alegre foi de intenso movimento de clientes. Os consumidores foram em busca das promoções oferecidas pelos lojistas. As lojas e os centros comerciais do Centro Histórico começaram atender o público às 9h nas ruas dos Andradas, Otávio Rocha, Doutor Flores e Voluntários da Pátria e na avenida Borges de Medeiros. Esses locais concentram a maioria das grandes lojas de departamentos, roupas e eletrodomésticos, além de bazares. Os clientes estavam usando máscara e respeitaram às marcações de distanciamento nos estabelecimentos. O funcionamento do comércio segue até as 17h.

O número de funcionários ficou limitado a 25% do total do estabelecimento e na entrada das lojas os funcionários observavam o uso da máscara e informavam sobre os locais com álcool em gel. Já a rua Voluntários da Pátria, entre a Praça Parobé, ao lado Mercado Público, e a rua Doutor Flores, estava com uma intensa movimentação de pessoas. Na manhã de sábado, muita gente circulava em direção ao Centro Popular de Compras, o POP Center, na rua Voluntários da Pátria. Na rua dos Andradas, a dona de casa Adriana Ferreira, acompanhada das filhas Priscila e Carla, disse que decidiu chegar cedo ao Centro Histórico para conferir todas as promoções. A ideia da família era comprar roupas e sapatos. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva, informou que o sábado é o principal dia de faturamento do comércio, o que representa cerca de dois dias em vendas. "É um dia vital para que os lojistas consigam cobrir seus custos fixos e retomem suas atividades de forma plena", acrescentou.

O movimento de clientes nos shoppings Praia de Belas, João Pessoa, Rua da Praia, Iguatemi, Total e BarraShoppingSul também foi tranquilo no sábado. Na chegada, às 12h, horário determinado para abertura, o público era informado pela segurança do uso da máscara e de que tinham que verificar a temperatura. Além disso, os consumidores foram orientados a utilizar o álcool em gel.Os shoppings informaram que foram adotados todos os protocolos de cuidado, proteção e segurança, como o controle da temperatura corporal para acesso e o uso obrigatório de máscara facial durante toda a permanência no empreendimento. A higienização dos espaços segue constante e reforçada, com distanciamento mínimo de dois metros.

O decreto da prefeitura permite que as atividades do comércio da Capital funcionem de segunda-feira a sábado, com os seguintes horários: lojas de rua e centros comerciais de segunda a sábado, das 9h às 17h, e lojas de shoppings, de segunda a sábado, das 12h às 20h. No domingo, as lojas permaneceram fechadas. A reabertura dos estabelecimentos comerciais acontece na segunda-feira, às 9h.