Protótipo de abrigo de ônibus é instalado na avenida Ipiranga em Porto Alegre

publicidade

O ponto de ônibus na Av. Ipiranga, em frente à sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), agora está diferente. Quem passou por lá nesta segunda-feira conheceu o protótipo de abrigo de ônibus que começou a ser instalado no final de semana. Entre as mudanças estão espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED e proteção superior e lateral contra ventos e chuvas. O espaço tem quatro assentos e três tomadas USB.

O equipamento, em fase de testes, foi implantado pela Concessionária Eletromídia. A empresa que será responsável pela gestão e manutenção de 1.507 abrigos pelos próximos 20 anos.

Durante os próximos 15 dias, os fiscais do contrato avaliarão o equipamento. Passado o período de teste e feitos ajustes, se necessário, os primeiros dos 1.507 abrigos definitivos começam a ser instalados a partir de agosto. A previsão é ter em operação 130 até o final do ano.

A equipe técnica irá observar questões estruturais e funcionalidades previstas no equipamento. Segundo um dos engenheiros e fiscais do contrato, Guilherme Bender Cunha Matos, serão verificados acabamentos, instalações elétricas, identidade visual, adequação do piso, aplicação do piso tátil e demais especificações aprovadas nos projetos apresentados pela concessionária.