Quarta-feira será de sol entre nuvens no RS

O sol aparece entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com períodos maiores de nebulosidade. A atmosfera já começa a mudar para instabilidade em alguns pontos pela manhã, mas aumenta a partir da tarde.

De acordo com a MetSul Meteorologia, apesar de chover em várias regiões, ela deve ser irregular e não alcança todos os municípios. O dia começa com temperatura amena, e a tarde deve ser agradável.

Em Porto Alegre, o sol aparece, mas há risco de chuva. A mínima na Capital é de 14ºC, e a máxima não deve ultrapassar os 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 11°C / 21°C

Vacaria 9°C / 20°C

Alegrete 13°C / 20°C

Caxias do Sul 10°C / 21°C

Torres 14°C / 21°C