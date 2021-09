Quase metade dos porto-alegrenses com 18 anos não se vacinou contra Covid-19

publicidade

Dez dias após o início da vacinação de jovens de 18 anos, 8.869 (44%) porto-alegrenses desta faixa etária ainda não procurou os pontos de vacinação para tomar a primeira dose contra a Covid-19. De acordo com os dados do E-Sus Notifica, até essa quinta-feira, 9.916 pessoas (51%) com 18 anos haviam tomado a primeira dose da vacina e 1.159 (7%) jovens tinham o esquema vacinal completo.

Neste fim de semana, a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais, e demais grupos prioritários já contemplados, ocorrerá em três locais de Porto Alegre: Unidade de Saúde Tristeza, Centro de Saúde IAPI e na Praça Dr. Salomão Pires de Abrahão, na Ilha da Pintada. Para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, a vacinação ocorrerá exclusivamente nas unidades de saúde Tristeza e IAPI, durante o sábado.

Para ampliar a oferta dos imunizantes, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem realizando diversas ações, com pontos de vacinação à noite e em locais estratégicos ao público jovem. É o caso do "Rolê da Vacina", que já deslocou agentes de saúde para vacinação em escolas de samba, centros comunitários, parques e bairros boêmios.

Faixa etária de 59 anos tem melhor cobertura vacinal

Das 16.459 pessoas com 59 anos em Porto Alegre, apenas 77 delas ainda não tomou a vacina contra o coronavírus. A cobertura vacinal desta faixa etária, conforme os dados do E-Sus Notifica dessa quinta-feira, é a melhor do município. Do grupo, 12.532 (76%) tomou as duas doses ou a dose única da vacina e 4.028 (25%) possui apenas a primeira aplicação do imunizante.

Meta é ao menos 70% da população com duas doses

A meta da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre é vacinar ao menos 70% da população porto-alegrense com as duas doses, ou dose única, contra o coronavírus. O ideal no entanto, segundo a pasta, é que cobertura vacinal fosse ao menos de 90%.

Os números desta sexta-feira não são tão distantes do que deseja o município. De acordo com o Vacinômetro da SMS, atualizado às 15h de hoje, 59,1% da população adulta já possuia a vacinação completa contra o vírus. Já 94% dos residentes da Capital tinham a primeira aplicação. O índice não considera crianças e adolescentes sem comorbidades, que ainda não foram contemplados pela vacina.