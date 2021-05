Quatro pessoas morrem em incêndio em Unidade de Pronto Atendimento em Aracaju

publicidade

Quatro pessoas morreram no incêndio que atingiu às 6h40min desta sexta-feira a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Nestor Piva, na zona Norte de Aracaju (SE). Todas estavam internadas na Ala Covid-19. Cerca de 50 pessoas foram resgatadas e precisaram ser transferidas para outras unidades. De acordo com o tenente Fabiano Queiroz, do Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio foi localizado na sala dos médicos e atingiu as alas Clínica e Covid-19.

"Fomos acionados por volta das 6h40min e em menos de 5 minutos já estávamos no local. A ala estava tomada de fumaça, não era possível ver nada. Nossa prioridade foi salvar as vidas. Fizemos a retirada de todas das pessoas que estavam na UTI e depois controlamos o incêndio. Em cerca de meia hora já havíamos feito a retirada dos pacientes e o incêndio estava controlado", afirmou.

Segundo o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, uma central de atendimento foi montada no local para facilitar a comunicação com familiares das vítimas."Foi um trabalho muito difícil já que havia muitas vidas envolvidas, pessoas que não tinham como sair do local e precisavam ser retiradas uma a uma. Mesmo com o risco das próprias vidas, nossas equipes cumpriram mais uma missão", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre José.

Com apoio de equipes intersetoriais do Município e do Estado, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju prestou o suporte necessário à operação de transferência de pacientes e funcionários da UPA.

A gestão municipal está em tratativas buscando nova unidade de atendimento para substituir os leitos do Nestor Piva e garantir assistência em saúde aos aracajuanos. Em decorrência da necessidade de evacuação e isolamento total da UPA, 35 pacientes que estavam internados na unidade foram transferidos para os hospitais de Urgência, da Polícia Militar (HPM), Cirurgia, Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Centro de Atenção Psicossocial Jael Patrício.

No último boletim epidemiológico do novo coronavírus publicado pela Secretaria Estadual da Saúde, havia 10 pessoas à espera de leitos de UTI na UPA. Demais usuários do SUS que recebiam atendimento no local e funcionários que inalaram fuligem também foram transferidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

De maneira emergencial, a pediatria do Hospital Fernando Franco foi adaptada para atendimento clínico, mantendo-se, contudo, os atendimentos pediátricos na unidade. O reabastecimento de oxigênio nos leitos municipais está garantido pela empresa que fornece o produto e a Secretaria Municipal da Saúde está ampliando as escalas de trabalho para assegurar a assistência necessária à população nos equipamentos da rede municipal de Saúde.

Na UPA Nestor Piva, acompanhando de perto a situação, o prefeito solidarizou-se aos pacientes e seus familiares e garantiu todo o empenho necessário para garantir o devido atendimento a todos que precisaram ser transferidos. A Prefeitura de Aracaju estruturou espaço para atendimento psicológico e de informações para familiares dos pacientes e trabalhadores do hospital. A área onde ocorreu o incêndio está isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.

