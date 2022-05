Quebra-quebra, bombas de efeito e correria: como foi a apuração de notas do Carnaval de Porto Alegre

publicidade

A apuração do Carnaval 2022 no Complexo Cultural do Porto Seco, que consagrou nesta terça-feira a escola Imperadores do Samba como campeã da Série Ouro, foi marcada por cenas de violência durante a divulgação das notas. No local destinado às torcidas das entidades, houve quebra-quebra e correria. A Brigada Militar (BM) reforçou o policiamento no entorno da tenda onde os jurados anunciavam os resultados e usou bombas de efeito moral para dispersar o grupo, que revidou e arremessou cadeiras e mesas. Um fotógrafo do Correio do Povo foi agredido com um soco e teve a câmera fotográfica quebrada.

Conforme a BM, integrantes da Estado Maior da Restinga reagiram com violência ao anúncio das notas. Em meio ao ambiente de tensão e contestação de resultados, após dez minutos, os jurados voltaram a informar a pontuação das escolas do grupo principal do Carnaval. Em uma decisão apertada, com 159,9 pontos, a Imperadores do Samba conquistou o título da primeira edição pós-pandemia. A vice-campeã Bambas da Orgia fechou a disputa com 159,6 pontos, seguida da Imperatriz Dona Leopoldina, que totalizou 158,4.

Apuração da Série Ouro do Carnaval no Porto Seco terminou em confusão. Houve correria e quebra-quebra. Carnavalescos da Retsonga contestam notas dos jurados. Fotógrafo do Correio do Povo foi agredido e teve câmera quebrada. @correio_dopovo pic.twitter.com/IXpCJc95am — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) May 10, 2022

Com o samba-enredo “Um Espetáculo entre os Palcos da Cidade, a Imperadores do Samba - que ganhou o título pela última vez em 2019 - homenageou os 250 anos de Porto Alegre. Primeira mulher a assumir a entidade, a presidente Luana Costa comemorava a conquista. "A nossa gestão estava desacreditada. A gente ganhar esse título é muito importante para nós, para o fortalecimento da nossa escola e do nosso Carnaval", afirma.

Sobre as cenas lamentáveis de violência, ela disse que a União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA) deve punir os envolvidos na ação. "A liga tem que punir severamente. Acho que a escola de samba que faz confusão já tem que entrar com pontuação negativa no próximo desfile. As pessoas têm que respeitar as suas escolas, têm que respeitar as coirmãs. E prejudica a imagem de todo o Carnaval, de todos nós", disse.

O secretário de Cultura, Gunter Axt, também deixou o local antes do final da apuração. "Acho lamentável que isso tenha acontecido no final, porque isso empana a imagem do Carnaval. E é uma pena porque foi uma festa tão bonita, tudo tão lindo. Mas enfim, o Carnaval vai superar isto e a gente espera que esse tipo de situação não volte a ocorrer", destaca.

Ele afirma que havia rumores nas redes sociais sobre a possiblidade de haver confusão durante a divulgação dos resultados. "Espero que situações como essas não voltem a acontecer. Há algum tempo isso não acontecia", ressalta.

Foram avaliados os seguintes quesitos: bateria; samba-enredo; harmonia musical; tema-enredo; fantasia; evolução; mestre-sala e porta-bandeira; alegorias. O corpo de jurados, formado por 24 participantes, sendo três para cada quesito, ficaram instalados em três cabines ao longo da pista de desfiles.

O prefeito Sebastião Melo, que está em viagem à Suécia e Dinamarca em busca de projetos sustentáveis que possam ser implantados em Porto Alegre, lamentou o episódio de violência. "Carnaval é expressão legítima da cultura popular. E cultura é paz, colaboração, entretenimento. Uma grande parceria viabilizou o Carnaval da retomada neste ano em Porto Alegre. Acompanho com tristeza e lamento profundamente os episódios de violência que ocorrem na apuração", disse.

Carnaval é expressão legítima da cultura popular. E cultura é paz, colaboração, entretenimento. Uma grande parceria viabilizou o Carnaval da retomada neste ano em Porto Alegre. Acompanho com tristeza e lamento profundamente os episódios de violência que ocorrem na apuração. — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) May 10, 2022

Na Série Prata, a Sociedade Beneficente Cultural Realeza venceu a disputa e garantiu vaga na Série Ouro em 2023. O samba-enredo homenageou os Lanceiros Negros, com “Combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer”. A Unidos de Vila Isabel foi vice-campeã e também vai desfilar no grupo principal no próximo ano. Em terceiro lugar ficou a União da Tinga, seguida da Academia de Samba Praiana, Copacabana, Unidos da Vila Mapa e Academia de Samba Puro. Não havia previsão de rebaixamento na Série Prata.

Na Série Bronze, a vencedora foi a Filhos de Maria. O vice-campeonato ficou com a Protegidos de Princesa Isabel. Mocidade Independente da Lomba Pinheiro, em terceiro, e Acadêmicos da Orgia, em quarto lugar, completam a lista das quatro primeiras colocadas, que ascendem à Série Prata em 2023. Os desfiles ocorreram nas noites dos dias 6, 7 e 8, depois de dois anos interrompidos devido à pandemia da Covid-19.

Veja Também