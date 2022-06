"Quebrei a basculante e consegui me salvar", conta sobrevivente de incêndio em Carazinho

publicidade

Dois dos sobreviventes do incêndio no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho (Cetrat), deixaram o Hospital de Caridade do município na manhã deste sábado. Andrio Oscar Farias, 31 anos, e Luiz Natanael, 25, ambos naturais de Santa Cruz do Sul, conseguiram escapar do fogo por pouco e foram acolhidos por familiares. Ao todo, 11 pessoas, dez pacientes e um monitor, morreram em meio às chamas.

Andrio, que estava há 10 dias no Cetrat, havia sido dado como desaparecido, e teve apenas cortes na mão, recebendo atendimento médico no HCC. Luiz, por sua vez, chegou a ficar com a cabeça presa em uma janela basculante, mas ambos conseguiram sair, assim como um terceiro paciente, Jeferson Ricardo da Silveira, 31. Ele foi transferido para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, e seu estado é considerado gravíssimo, e pode ser um grande herói desta história.

“Eu estava dormindo, meu colega de quarto me acordou e foi tudo muito rápido. Quebrei a basculante e consegui me salvar. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui dando este depoimento”, afirmou Andrio, que foi acordado justamente por Jeferson, e depois acordou Natanael. “Só deu tempo de eu botar meu corpo para fora da janela e a cabeça ficou dentro. Deus me deu o livramento de tirá-la para fora. Me deu também o livramento de minha vida continuar e seguir em frente. Hoje começa uma nova história da minha vida, e meu caminho é de libertação”, relatou Luiz.

Ambos foram visitados por César Salles, diretor da Defesa Civil de Carazinho, Quirino Cordeiro Júnior, secretário geral da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred), do Ministério da Cidadania, que esteve em Carazinho na manhã deste sábado, em uma reunião com o prefeito Milton Schmitz e demais representantes do poder público, a fim de articular ações futuras para o Cetrat.