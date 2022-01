Queda de energia danifica estação do Dmae e 27 bairros podem ter falta d’água em Porto Alegre

publicidade

A chuva forte com ventania, na tarde deste domingo, causou falta de energia elétrica na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São Manoel, no bairro Santana, em Porto Alegre, causando danos à estrutura. Equipes já iniciaram os reparos, mas ainda não há previsão de término.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as estações de bombeamento em linha com a Ebat São Manoel, nas zonas Leste e Nordeste, foram sendo desligadas por efeito dominó.

Assim, pode faltar água em 27 bairros da cidade: Jardim Carvalho, Boa Vista, Jardim Ipê, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima Pinto, Cefer 1 e 2, Lomba do Pinheiro, Aparício Borges, Jardim Botânico, Partenon (parte), Petrópolis (parte), Santana, Santo Antônio, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, São José, São José Comunitária, Agronomia, Vila dos Sargentos, Hospital Independência, Intercap, Campo da Tuca, Vila João Pessoa, Chácara das Pedras e Três Figueiras.

Veja Também