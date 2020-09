Queda de grua de guindaste provoca susto no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

publicidade

A queda da grua de um guindaste em um canteiro de obras de um empreendimento provocou um grande susto no final da manhã desta quinta-feira em Porto Alegre. O acidente ocorreu no trecho inicial rua Gonçalves Dias, perto da rua Marcílio Dias, no bairro Menino Deus. O equipamento ficou caído na entrada da garagem de um condomínio residencial ao lado. A princípio, não houve feridos.

O local foi isolado. Um efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar foi mobilizado. Policiais militares do 1º BPM prestam apoio na ocorrência. Uma equipe da Defesa Civil de Porto Alegre encontra-se no local para avaliar a situação. Já os agentes da EPTC bloquearam o trecho e desviaram o trânsito.



Foto: Alina Souza