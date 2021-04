Queiroga cobra disciplina e anuncia campanha anticovid no transporte

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobrou disciplina e uso de máscaras pelos usuários de transporte público no Brasil como forma de evitar ainda mais a disseminação do vírus que provoca a Covid-19. Em café da manhã com jornalistas, nesta terça-feira (13), o chefe da pasta anunciou uma campanha nacional para prevenir a contaminação, em parceria com o MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional), mas avisou que as regras para trens e ônibus são determinadas pelas prefeituras.

"(É necessário) o uso de máscaras de maneira rigorosa, ... disciplina nos transportes urbanos. Vai ter um documento, que estará escrito, terá uma campanha (para prevenir a contaminação). Estamos analisando a prática no mundo. A gente está estudando. Vamos apresentar ao ministro (Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional). Provavelmente, será uma portaria conjunta com o MDR. As regras dos transportes públicos urbanos são de cada município", afirmou.

O documento deverá ser apresentado na próxima quinta-feira (15) ao MDR. Queiroga demonstrou muita preocupação com o transporte público porque as pessoas não conseguem manter o distanciamento, conforme mostram reportagens do R7 e da Record TV durante essa semana. Por isso, a pasta tenta encontrar uma fórmula para o brasileiro trabalhar com segurança.

Cenários extremos

Queiroga disse que a Saúde vai tomar medidas "para evitar que o país chegue a cenários extremos", mas advertiu que "uma medida homogênea para o país inteiro não vai funcionar", afastando a possibilidade de um lockdown nacional.

O ministro voltou a dizer que o "programa de vacinação é a prioridade número 1 do ministério" e reforçou a vontade de criar uma secretaria extraordinária para o enfrentamento da pandemia. "A pandemia ocasiona outras implicações e o adoecimento do sistema de saúde como um todo", explicou.

O chefe da Saúde disse que, quando a Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz) e o Instituto Butantan receberem mais matéria-prima para fabricarem vacinas, a situação vai melhorar. "Ontem, falei com Dimas Covas [presidente do Butantan] e a previsão é que mantenhamos o calendário de vacinação", adiantou.

Queiroga disse ainda que o governo brasileiro investiu R$ 150 milhões no consórcio Covax Facility para receber vacinas e que esperava mais doses. "Temos buscado com o diálogo. Estou procurando diminuir a temperatura da fogueira para avançar", afirmou.

O ministro reforçou que "a Anvisa faz o trabalho dela de maneira apropriada" ao falar da aprovação de vacinas e medicamentos que possam ajudar no tratamento da covid-19. O ministro também disse que conta com o apoio do ministro da Economia: "Paulo Guedes disse que não vai faltar dinheiro para a saúde."