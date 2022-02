Queiroga discute vacinação em encontro na ONU nos EUA

publicidade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está nos Estados Unidos para participar de um debate temático sobre vacinação contra a Covid-19 na ONU. A comitiva brasileira fica no país até sábado. No encontro promovido pela ONU, marcado para esta sexta-feira, os participantes vão debater os desafios para a produção e distribuição de vacinas contra o coronavírus. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, acompanha o ministro na agenda internacional.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Saúde, a agenda de Queiroga na quinta-feira prevê uma reunião de trabalho na sede da OPAS/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde) em Washington com a diretora geral da instituição, Dra. Carissa F. Etienne. Na pauta, assuntos como a estruturação do SUS (Sistema Único de Saúde) e o fortalecimento da vigilância em saúde.

O Brasil começou 2022 com sinais de uma campanha de imunização estagnada e está atrás de países como Chile, Argentina e Uruguai quando o assunto é cobertura vacinal. O país enfrenta também uma enorme disparidade nas taxas de imunização em regiões diferentes. Enquanto São Paulo estabilizou a curva de vacinados com duas doses em 87% da população elegível, no Amapá, são apenas 57,7% — uma discrepância que se repete em outros estados.

No Brasil, 43,1 milhões de indivíduos elegíveis (21,7% da população) não tinham tomado uma dose sequer da vacina até 18 de fevereiro, mostram números do Ministério da Saúde compilados pelo R7. Mais de 40 milhões de brasileiros sem nenhuma dose e outros 23 milhões com apenas uma dose.

O ministro também se encontrará, no próximo sábado, com o presidente e diretor executivo da Fundação de Pesquisa Cardiovascular da Universidade de Columbia, dr. Juan F. Granada, para conhecer mais detalhes sobre as pesquisas conduzidas no setor da imunização.