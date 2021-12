Quinta-feira será de sol no RS

publicidade

A massa de ar seco que atua sobre o RS volta a definir as condições no Estado nesta quinta-feira. O sol aparece em todas a sregiões, com amplos períodos de céu claro.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de chuva isolada na costa, especialmente no Litoral Norte. O tempo aberto favorece um amanhecer frio para dezembro. À tarde, no entanto, segue com calor, especialmente no Oeste e Noroeste.

Em Porto Alegre, o sol predomina ao longo do dia. A mínima na Capital será de 16°C e a máxima chega aos 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Maria 14°C / 30°C

São José dos Ausentes 5°C / 23°C

Erechim 13°C / 29°C

Cruz Alta 14°C / 32°C

Torres 16°C / 25°C

Pelotas 15°C / 28°C