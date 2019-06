Quinta-feira terá amanhecer gelado no RS

publicidade

O amanhecer será frio em todo o Estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, faz muito frio no início da manhã, com aparecimento de geada em diversas regiões, especiamente no Oeste, Centro e Sul, com as mínimas mais baixas. A Grande Porto Alegre também poderá ter geada nas áreas rurais.

Ao longo do dia, sol aparece entre nuvens, e temperatura sobe. Isso ocorre em função do ar quente que ingressa no Rio Grande do Sul pela região Norte. Apesar do dia com tempo agradável, frio retorna ao Estado ao anoitecer. Não está descartada a possibilidade de chuva no fim do dia em pontos do Norte e do Noroeste gaúcho.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Mínima na Capital será de 3°C, enquanto máxima não passa dos 20°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Rosa 0°C / 23°C

Santa Maria 1°C / 21°C

Santana do Livramento 0° / 18°C

Bagé 2°C / 18°C

Torres 8°C / 20°C

Passo Fundo 3°C / 22°C

Santa Cruz do Sul 2° / 21°C