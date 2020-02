Rússia expulsará estrangeiros infectados por coronavírus

publicidade

A Rússia anunciou nesta segunda-feira que expulsará os estrangeiros infectados com o novo coronavírus, depois de informar na semana passada o fechamento da fronteira com a China e a redução das conexões entre os dois países.



O novo coronavírus "foi adicionado à lista de doenças especialmente perigosas. Isto nos permite proceder a expulsão de estrangeiros infectados e aplicar medidas especiais como o isolamento e a quarentena", afirmou o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin, durante uma reunião governamental.



A Rússia registrou até o momento dois casos de contágio em cidadãos chineses, que foram colocados em isolamento. A epidemia na China já provocou a morte de mais de 360 pessoas e o contágio de mais de 17 mil, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades.