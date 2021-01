Radialista Flávio Martins morre aos 75 anos, em Porto Alegre

publicidade

O radialista Flávio Martins, de 75 anos, é mais uma vítima da Covid-19. Ele teve a morte confirmada na noite dessa quarta-feira, após complicações ocasionadas pela doença.

De acordo com familiares, Martins permanecia internado no Hospital São Lucas da PUCRS desde 7 de dezembro. Natural de Porto Alegre, ele teve o corpo sepultado na tarde de hoje, no Cemitério João XXIII.

Muito querido pelos colegas, o radialista teve passagens de destaque pelas rádios Gaúcha, Guaíba e da Universidade (Ufrgs), onde desempenhou o papel de locutor de notícias.