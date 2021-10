Rainha Elizabeth II retoma compromissos oficiais após repouso e internação

publicidade

A rainha Elizabeth II forneceu, nesta terça-feira, videoaudiências aos novos embaixadores no Reino Unido, em seus primeiros compromissos oficiais desde que os médicos ordenaram que repousasse e depois de passar uma noite internada na semana passada.

A monarca de 95 anos forneceu as audiências no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres e agora seu principal local de residência, para receber as credenciais dos embaixadores da Coreia do Sul e Suíça, segundo o Palácio de Buckingham.

Veja Também

A rainha estava sorridente e usava um vestido amarelo.

Essa foi sua primeira aparição pública desde 19 de outubro, principalmente desde que anulou, no dia seguinte, uma visita à Irlanda do norte, já que seus médicos recomendaram o repouso.

A rainha depois passou a madrugada de quarta para quinta-feira da semana passada no hospital, oficialmente para exames "preliminares".

Elizabeth II está confirmada para comparecer na conferência da ONU sobre o clima COP26, que começa no domingo 31 de outubro em Glasgow, Escócia.