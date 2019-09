Redemoinho de fogo assusta moradores do norte de Minas Gerais

publicidade

Um redemoinho de fogo se formou sobre a área de uma fazenda em Matias Cardoso, a 683 km de Belo Horizonte, e assustou moradores da cidade do Norte de Minas, neste fim de semana. Vídeos gravados pelo brigadista de incêndio Júlio Veríssimo mostram a grande coluna de fogo, cercada de uma nuvem de fumaça negra.



A área que aconteceu o fato não é de conservação ambiental, mas a prefeitura solicitou o apoio de brigadistas do Instituto Estadual de Floresta (IEF) da cidade vizinha, Januária.



Segundo IEF, o fenômeno ocorre quando o solo está muito quente e uma corrente de ar se encontra com o vento. As chamas em maior escala foi controlada ainda no sábado, mas no último domingo, ainda havia registro de queimadas na locoal.

Queimadas

O IEF aproveitou o caso para pedi apoio da população para que não provoquem queimadas. Segundo o órgão, o número de registros de incêndios é maior que a capacidade de atendimentos na cidade e, nesta época do ano, o fogo se espalha com maior facilidade.