Reduz o número de pessoas desalojadas após vendaval no RS

Diminuiu de 242 para 47 o número de pessoas que estão fora de suas casas após a passagem de um intenso vendaval pelo Rio Grande do Sul. A redução, registrada neste sábado, consta no boletim atualizado da Defesa Civil, órgão que está calculando os estragos e prejuízos causados pela chuva e pelo vendaval na última semana.

De acordo com os dados, Vacaria é o município que possui o maior volume de desalojados, com 38 pessoas atualmente abrigadas em locais provisórios da cidade. Já a cidade de Itatiba do Sul tem cinco desalojados e Cacique Doble quatro pessoas fora de suas residências.

Com 350 danos em edificações, o município de Cacique Doble registrou o destelhamento em 350 residências e quedas de estruturas em três empresas da cidade. O número total de dados em edificações, conforme contabilizou a Defesa Civil, é de 2.609 – 30 a menos do que foi registrado no dia anterior.

Já o número de cidades que registraram junto ao órgão algum estrago em decorrência do vendaval segue em 30 municípios. Da mesma forma, Lagoa Vermelha e Iraí ainda seguem como as únicas cidades que decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul.