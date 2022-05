Refúgio do Lago da Redenção abre oficialmente nesta sexta em Porto Alegre

publicidade

O complexo gastronômico do Parque Farroupilha (Redenção) abre oficialmente nesta sexta-feira, às 17h. A solenidade contará com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm. O espaço conta com cinco operações de comida: pizzaria, carnes e burguers, açaí e comida natural, gelateria e cafeteria, além de um bar para venda de bebidas. A empresa IoPark foi a vencedora do processo licitatório para uso comercial da área e denominou-o como Refúgio do Lago.

