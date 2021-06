Regiões com Alerta no RS desde semana passada devem aperfeiçoar combate ao Covid-19

publicidade

O governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira, que o GT Saúde e o GT Protocolos enviaram um documento às regiões Covid de Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria, para que aperfeiçoem os planos de Ação enviados na última semana. Essas regiões receberam Alertas na quarta-feira da semana passada e tiveram prazo de 48 horas para apresentar ações mais enérgicas e compatíveis com a situação da pandemia em cada local.

Assim como para as primeiras regiões que receberam Alertas – Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana -, as equipes técnicas do governo do Estado identificaram a necessidade de aperfeiçoamento dos planos enviados, ainda na semana passada. Os técnicos enviaram sugestões de ações que podem ser adotadas e, para facilitar a elaboração do plano de Ação, também criaram um catálogo de medidas que podem ser aplicadas pelas regiões. A intenção, conforme o governo, é facilitar o trabalho dos comitês.

Para facilitar a avaliação detalhada dos planos, a equipe técnica do GT Saúde e do GT Protocolos se dividiu em “padrinhos” de cada região. A partir da próxima segunda-feira, serão realizadas reuniões separadas entre os coordenadores regionais e dos respectivos “padrinhos” a fim de que seja possível revisar e analisar os planos na minúcia, com atendimento individualizado a cada região. As reuniões com grupos de coordenadores dos comitês regionais também serão mantidas, sempre às quintas-feiras.

Veja Também