Ressaca ainda predomina no Litoral Norte

publicidade

O sábado de tempo seco, céu azul, pouco vento e temperatura agradável tinha tudo para ser um dia perfeito de praia na orla entre Torres e Quintão. Os termômetros marcaram entre 17 e 29 graus. Mas o problema foi o mar: a ressaca ainda continuava, com as ondas lavando a areia e ocupando o espaço que seria dos guarda-sóis em um dia típico de verão.

Em Capão da Canoa, os veranistas se espremiam próximos à mureta que separa a faixa de areia do calçadão da Avenida Beira-mar. Mas não adiantou muito. O avanço de algumas ondas acabava impedindo o usufruto da praia.

Apesar do vento fraco, o mar ainda seguia bastante agitado. Assim como em na sexta-feira, quiosques seguiam sendo destruídos e à deriva, isso porque, a cada onda mais forte, as instalações eram arrastadas pela água. Na praia de Atlântida, muitos deles foram parar praticamente dentro do mar, mesmo nos momentos de recuo da maré.

Em Imbé, a Prefeitura contabilizou pelo menos três quiosques destruídos e dezenas de outros apontaram algum tipo de prejuízo: “Orientamos os quiosqueiros para retirarem suas mercadorias e que reforcem as estruturas, bem como para que desliguem a energia elétrica”, destaca o diretor do Departamento de Concessões e Permissões (DCP), da Secretaria Municipal da Fazenda de Imbé, Cléverton da Silva.

Em Balneário Pinhal e Cidreira, durante a madrugada e a manhã deste sábado, o mar ainda avançava ruas a dentro das cidades. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) manteve neste sábado a recomendação para que as pessoas não frequentem a praia e não entrem no mar. “Esse mar inunda a faixa de areia e com força suficiente para arrastar quiosques, guaritas, então é um mar que nós não recomendamos acesso à beira-mar, principalmente por ele gerar instabilidade, ele pode gerar afogamentos até na altura da cintura, não é recomendado que as pessoas de forma alguma que as pessoas levam crianças para a beira-mar, é um risco de afogamento muito elevado”, afirmou o coordenador operacional da Operação Verão do CBMRS, major Isandré Antunes.

Segundo prognóstico da MetSul Meteorologia, a costa gaúcha ainda vai seguir sofrendo com a influência do ciclone, mas a ressaca vai gradualmente ceder à medida que o fenômeno se afasta, sobretudo no domingo.