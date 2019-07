Ressaca do mar faz água invadir ruas no Litoral Norte

publicidade

Os fortes ventos e a maré alta mudaram a paisagem das praias de Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte, nesta sexta-feira. O mar agitado chamou a atenção de quem normalmente passeia pela região. Um dos pontos mais emblemáticos era junto à ponte de Tramandaí, que marca a divisa dos dois municípios, mas também o encontro da lagoa e do mar. Pela força dos ventos, as tranquilas águas doces ficaram agitadas, inclusive avançando por ruas, como aconteceu em Tramandaí, na rua Francisco Caetano de Azevedo, onde a água seguia na manhã desta sexta-feira.

Uma passagem de concreto junto à beira mar, onde pescadores ficam, ficou parcialmente destruída em função da força da água. A situação mais crítica ocorreu na noite de quinta-feira. Porém, o alerta permanece até este sábado. A Marinha emitiu alerta para todo o litoral gaúcho e parte do catarinense, na região do Cabo de Santa Marta.



Previsão é que ressaca continue pelos próximos dias | Foto: Guilherme Testa

A ressaca do mar deve seguir, podendo formar ondas de até três metros de altura, o que não é comum. A situação porém é ideal para quem gosta de surf. Inclusive está previsto para este sábado uma competição junto à Plataforma de Tramandaí.