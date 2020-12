Restam 1,5 mil pontos sem luz após temporal em Porto Alegre e na região Metropolitana

publicidade

Ainda restam 1,5 mil clientes sem luz nesta quinta-feira na área de concessão da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) após o temporal que atingiu Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul.

De acordo com a CEEE, há 1 mil pontos sem energia na Capital, enquanto outros 500 estão no município de Viamão, na região Metropolitana.

A forte chuva que atingiu Porto Alegre causou alagamentos durante a noite dessa quarta. Árvores caíram já durante a manhã de hoje, mas não afetaram o trânsito de veículos. Cidades do Norte do Rio Grande do Sul contabilizam os estragos causados pelo temporal.

Alagamentos foram registrados em Porto Alegre / Foto: Ricardo Giusti