Retorno do feriado de Carnaval tem movimento intenso nas estradas gaúchas

O retorno do feriado de Carnaval foi de intenso movimento na manhã e início da tarde desta quarta-feira, 17, nas estradas gaúchas. Segundo dados da concessionária CCR ViaSul, o fluxo de veículos registrou 50 carros por minuto na BR 290, a Freeway, no sentido Litoral/Porto Alegre, até as 14h. Cerca de 28 mil veículos passaram pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha e 26 mil pelo de Gravataí em direção à Capital. Em razão do grande fluxo de volta, o tráfego é lento na chega a Porto Alegre.

Na RS 040 foi registrada lentidão também, próximo do pedágio de Águas Claras, em Viamão. Na BR 116, nos dois sentidos, a circulação de veículos foi intensa nas cidades de São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas. Na estação Rodoviária de Porto Alegre, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, o retorno do feriado também registrou grande movimento de passageiros.

A expectativa dos órgãos de trânsito para o retorno do Carnaval é de fluxo pesado ao longo de toda a quarta-feira. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entende que a tarde e a noite deverão concentrar o movimento, mas não há uma previsão de horários mais concorridos.