Revitalização da Fonte Talavera de la Reina em Porto Alegre será concluída em dois meses

Com um investimento de R$ 200 mil, a revitalização da Fonte Talavera de la Reina, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, deverá estar concluída em 60 dias. Os recursos financeiros para a reforma do espaço serão investidos pelo Grupo Zaffari e pela Construtora Melnick. Está previsto o reposicionamento do gradil existente, a substituição da pedra portuguesa ao redor da fonte e do ladrilho hidráulico deteriorado.

Além disso, haverá um novo jardim, a pintura de seis refletores e de dois postes de iluminação. Na manhã desta terça-feira, os funcionários da Athena Urbanismo, empresa responsável pela obra, realizaram o isolamento da área na Praça Montevidéo.

O prefeito Sebastião Melo e os representantes das empresas acompanharam o começo dos trabalhos. Segundo Melo, a Fonte Talavera é um importante cartão postal de Porto Alegre. "Externo o meu agradecimento aos parceiros que assumiram a revitalização. Que a revitalização estimule outros parceiros empreendedores da cidade”, ressaltou.

O termo de doação foi assinado pelas duas empresas na semana passada. “A Fonte Talavera é um ponto histórico e vale a intenção de começar por ela um processo de revitalização que nos próximos anos será realizado com a participação das empresas, dos empreendedores e da própria população”, diz o diretor do Grupo Zaffari, Claudio Zaffari.

A gerente de lançamentos da Construtora Melnick, Claudia Lima, disse que a empresa tem como uma das missões o olhar para a cidade. "Quando vimos essa questão no Centro Histórico, local que é um cartão postal da cidade tão degradado, entendemos junto com o Grupo Zaffari que seria interessante, dentro dessa força que temos, contribuir para a cidade fazendo a recuperação da Fonte”, acrescentou a gerente de lançamentos da construtora.

O chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), em fevereiro, ainda prevê a reforma das escadas da entrada do Paço Municipal e a calçada do entorno. Até o dia 31 de março, outros interessados poderão contribuir com a prefeitura na realização das melhorias que ainda dependem de doação.

As propostas podem ser encaminhadas pelo e-mail parcerias@portoalegre.rs.gov.br, com o preenchimento da ficha disponível no edital e a documentação especificada. As doações serão aceitas com base na cronologia de apresentação da intenção de doar.

Como contrapartida, o Executivo municipal poderá autorizar a inserção do nome do doador na obra coberta por ele ou de material de divulgação, no caso de empresas, obedecendo às restrições legais aplicáveis a cada situação.

“A parceria entre o público e o privado é o caminho para termos espaços de maior qualidade na cidade. Queremos estimular que cada vez mais empresas, instituições e a sociedade possam se engajar nesse projeto”, afirmou a secretária da SMP, Ana Pellini.

A Fonte Talavera de La Reina, que se encontra em frente ao prédio da prefeitura, na Praça Montevidéo, foi um presente da colônia espanhola em 1935, por ocasião da comemoração do centenário da Revolução Farroupilha.

