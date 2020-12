Revitalização do Viaduto da Conceição começa nesta sexta-feira

publicidade

O contrato que revitalizará viadutos, passarelas e pontes de Porto Alegre começará pelo Viaduto da Conceição nesta sexta-feira. As ações devem durar ao menos 120 dias e na sua primeira fase ocorrerá a limpeza e lavagem do local. Posteriormente, será realizado o reparo do calçamento na parte inferior do viaduto, onde há paradas de ônibus e circulação de pedestres, entre outros serviços superficiais, além da pintura de toda a estrutura. O investimento deve chegar aos R$ 800 mil.

O serviço foi contratado por meio de pregão eletrônico (490/2019) e vencido pela DW Engenharia. A empresa se comprometeu com a preservação dos espaços no que compete a limpeza, pintura ou repintura, além de pequenos reparos. Guarda-corpos e calçamentos também serão contemplados. “Estes trabalhos são extremamente necessários e obrigatórios, conforme as normas de conservação de estruturas, além de reduzirem os custos e investimentos em futuras intervenções. Ressaltamos ainda que os locais serão pintados com tinta antipichação, minimizando as dificuldades nas correções após possíveis atos de vandalismo”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), Hiratan Pinheiro.

Foram selecionados os locais que possuem maior presença de patologias e problemas de conservação nas pinturas, além de infiltrações de água através de fissuras e/ou trincas, bolhas, descascamento ou pulverulência da tinta. Os espaços foram indicados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) e serão trabalhados e fiscalizados pelos técnicos da SMSUrb.

Os próximos locais contemplados devem ser a passarela da Rodoviária de Porto Alegre e o Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro, com programação de início a depender do andamento dos primeiros trabalhos no Conceição.

Outros locais que também devem receber trabalhos são:

– Viaduto Imperatriz Leopoldina

– Viaduto Jayme Caetano Braun

– Viaduto Obirici

– Viaduto Abdias do Nascimento

– Viaduto Dom Pedro I

– Viaduto Ildo Meneghetti

– Viaduto José Eduardo Utzig

– Viaduto José Loureiro da Silva

– Viaduto Leonel Brizola