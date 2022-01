Rio de Janeiro cancela carnaval de rua pelo segundo ano consecutivo

publicidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou, nesta terça-feira, o carnaval de rua da cidade em 2022 por causa do crescimento de casos da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada após uma reunião com representantes de blocos tradicionais da capital.

Em uma live nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes afirmou que "não haverá carnaval de rua nos moldes do passado”. Além disso, o governante sinalizou que irá realizar outro encontro com os representantes dos blocos.

Paes também disse que os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí estão confirmados por causa da possibilidade de “controles efetivos” com protocolos utilizados em estádios de futebol.

Rio registra aumento de testes positivos de Covid-19

A cidade do Rio de Janeiro registrou um aumento no número de testes de Covid-19 no período de festas de fim de ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a taxa de positividade na detecção do coronavírus no município é de 13%.

Os dados da plataforma apontam que na penúltima semana de 2021 (19/12 a 25/12) foram realizados 7.264 testes e na última semana (26/12 a 01/01) foram feitos 20.060 testes.