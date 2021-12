Rio: Fiocruz descarta ômicron em paciente vinda da África

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro negou, nesta sexta-feira, que a passageira que voltou da África do Sul, no dia 21 de novembro, estivesse com a variante ômicron. Ao chegar na capital fluminense, a mulher testou positivo para a Covid-19, apesar de estar assintomática.

O exame de sequenciamento genético realizado nas amostras da paciente foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, que confirmou o negativo para a nova variante. Segundo a SMS, o caso trata-se, na verdade, da variante delta.

Este teria sido o único caso da ômicron no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Saúde orienta que, em caso de ocorrência de sinais e sintomas como febre e estado gripal, a população procure um posto de saúde para descartar a Covid-19 e inicie o tratamento contra a gripe.

