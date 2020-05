Rio Grande do Sul confirma 87 mortes por Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou no final da manhã desta quarta-feira que o Rio Grande do Sul tem 87 mortos pela Covid-19. A taxa de mortalidade é de 4,2%.

Conforme a SES, foram confirmados hoje óbitos nas cidades de Carlos Barbosa (homem, 82 anos), Lajeado (mulher, 72 anos), Boa Vista do Sul (homem, 81 anos) e Alvorada (homem, 59 anos). Os dados, porém, não contabilizam dois óbitos ocorridos nas cidades de Quaraí e Farroupilha, o que elevaria o número do Estado para 89.

Até o momento, são 2.050 casos confirmados do novo coronavírus em 166 municípios gaúchos. Os relatos mais recentes de infectados foram registrados nas cidades de Cachoeira do Sul (1); Carazinho(1); Colinas (1); Encantado (3); Estrela (1); Lajeado (8); Marau (1); Porto Alegre (6); Rolante (1); São Leopoldo (2); São Sebastião do Caí (3); Serafina Correa (1); Taquari (1) e Veranópolis (1).

De acordo com a SES, 1069 pessoas foram consideradas recuperadas da Covid-19 no Estado.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.