Rio Grande do Sul confirma mais três casos de flurona

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nesta quinta-feira, mais três casos de codetecções simultâneas dos vírus influenza e coronavírus, a flurona. Eles foram identificados nas cidades de Carazinho, Santa Maria e Santa Rosa. No final de dezembro, um outro paciente já havia sido registrado em Porto Alegre.

Esses últimos três casos tiveram resultado no Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) pelo exame de RT-PCR que detectou a presença tanto do coronavírus (SARS-CoV-2) quanto da Influenza do tipo A. Um segundo exame mais detalhado ainda é esperado para saber qual é a cepa do vírus: A-H1N1 ou A-H3N2.

Segundo a SES, os casos mais recentes tratam-se todos do sexo masculino: 63 anos o de Carazinho, 20 anos o de Santa Maria e 54 anos o de Santa Rosa. O caso anterior, de Porto Alegre, era um rapaz de 21 anos.

Casos de influenza no RS

Desde o início de dezembro, o Lacen já identificou 347 casos de Influenza A em residentes de 70 cidades diferentes. Entre eles, dois óbitos já foram confirmados - um em Porto Alegre e o segundo em São Francisco de Paula.