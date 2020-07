Rio Grande do Sul contabiliza mais 23 mortes por Covid-19 e total chega 1.252

publicidade

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou neste domingo 23 mortes causadas pela Covid-19 no Estado. Com isso, o total chega a 1.252 óbitos desde o início da pandemia. O número de casos confirmados chegou a 47.113, com os 339 confirmados hoje. A atualização teve ainda 73 casos excluídos por duplicidade ou revisão.

O número de pessoas recuperadas do novo coronavírus é de 40.527 (86%) e outros 5.334 (11%) seguem em acompanhamento. A doença atinge 444 dos 497 municípios do Estado (89%).

Segundo o informativo da SES, mais de 5,3 mil pessoas seguem internadas em decorrência da Covid-19. A taxa de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) é de 76,6%, com 1.757 pacientes em 2.295 leitos.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 339 novos casos da #COVID19.



Foram confirmados mais 23 óbitos, ocorridos entre dos dias 16/07 e 19/07.



Total de casos confirmados: 47.113

Óbitos: 1.252

Recuperados: 40.527 (86% dos casos)https://t.co/ZxiPeaLhKP#coronavirus pic.twitter.com/28AyRKj8EW — Secretaria da Saúde (@SES_RS) July 19, 2020

Governo recebe 59 pedidos de reconsideração das bandeiras do Distanciamento Controlado

Nas últimas 36 horas, o governo do Estado recebeu 59 pedidos de reconsideração da classificação preliminar da 11ª rodada do Distanciamento Controlado. Municípios e associações regionais tinham até as 6h deste domingo para formalizar os recursos.

A partir de agora, os dados e justificativas apresentados serão analisados para que, na segunda-feira, o Gabinete de Crise tome a decisão e divulgue o mapa definitivo vigente a partir de terça-feira. O Estado atingiu o maior número de bandeiras vermelhas desde o início do Distanciamento Controlado, em 10 de maio.

• Confira as mortes registradas neste domingo:

- Alvorada (homem, 78 anos)

- Alvorada (homem, 65 anos)

- Antônio Prado (homem, 77 anos)

- Bento Gonçalves (mulher, 75 anos)

- Canoas (mulher, 83 anos)

- Carazinho (homem, 67 anos)

- Dois Irmãos (mulher, 79 anos)

- Gramado (homem, 58 anos)

- Marau (mulher, 81 anos)

- Passo Fundo (homem, 91 anos)

- Passo Fundo (homem, 47 anos)

- Pelotas (homem, 67 anos)

- Portão (homem, 44 anos)

- Porto Alegre (mulher, 84 anos)

- Porto Alegre (homem, 88 anos)

- Porto Alegre (homem, 80 anos)

- Porto Alegre (homem, 73 anos)

- Protásio Alves (mulher, 58 anos)

- Rio Pardo (homem, 79 anos)

- Santiago (homem, 85 anos)

- São José dos Ausentes (mulher, 84 anos)

- Sarandi (mulher, 75 anos)

- Taquara (mulher, 46 anos)