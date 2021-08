Rio Grande do Sul recebe 207.470 doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado

publicidade

O Rio Grande do Sul receberá, neste sábado, mais 207.470 doses de vacinas contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) aguarda para as 10h10min a chegada de 77.600 doses da Coronavac. A partir das 19h40min mais 129.870 doses da Pfizer devem chegar ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Os novos lotes chegam para auxiliar na campanha de vacinação do Estado. Nesta sexta-feira, o RS recebeu 169.960 doses destes imunizantes, que foram incorporados ao plano de imunização.

Em Porto Alegre, a vacinação já chegou em pessoas com mais de 22 anos e segue durante o final de semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), haverá esquema especial de vacinação no sábado em três locais, todos operando das 9h às 17h. São eles: Drive Thru Shopping Bourbon Wallig (Av. Grécia, 1.500 - Cristo Redentor); Drive Thru BIG Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal) e Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545 - Floresta).

No domingo, a Unidade Móvel de Saúde levará a vacinação até a comunidade do bairro Rubem Berta. O serviço será instalado no Instituto de Educação São Francisco, na Zona Norte, (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 479), das 9h às 13h.

