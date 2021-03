Rio Grande do Sul recebe novo lote com 290 mil doses de vacina anticovid

publicidade

O Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde, na madrugada desta sexta-feira, um lote com 290 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O avião transportando a carga desembarcou às 5h52min no Aeroporto Interncional Salgado Filho – a carga é composta por 227,4 mil ampolas da CoronaVac e 62,6 mil da vacina de Oxford/AstraZeneca.

As vacinas vieram de São Paulo e foram encaminadas à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na zona Leste da cidade. Conforme o governo do Estado, já foram 2.215.650 doses recebidas.

O lote que chegou hoje a Porto Alegre faz parte das 720 mil doses mencionadas pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, que externou a expectativa pela chegada de mais vacinas. O próximo carregamento, no entanto, ainda não tem data para desembarcar em solo gaúcho e depende da quantidade de imunizantes que o Ministério da Saúde irá obter até o final de março.

Veja Também