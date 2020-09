Rio Grande do Sul registra 2 mil novos casos de Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, nesta quinta-feira, 31 novas mortes e 2.096 infectados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com o acréscimo, o território gaúcho soma o total de 4.544 vítimas fatais e 181.217 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.

De acordo com a pasta, os novos óbitos divulgados ocorreram entre os dias 16 e 24 de setembro, à exceção de dois, que são do mês de agosto, mas aguardavam o fechamento das fichas de notificação.

Do total de casos confirmados, a SES aponta que 167.278 pacientes já estão recuperados e 9.395 seguem em acompanhamento. O painel de monitoramento também mostra que a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) é de 73,6% na tarde desta quinta-feira. Até o momento, o coronavírus já se espalhou por 493 dos 497 municípios gaúchos.

Óbitos reportados pela SES:

Alvorada (homem, 61 anos)

Alvorada (homem, 73 anos)

Balneário Pinhal (homem, 81 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 82 anos)

Cachoeirinha (homem, 68 anos)

Canela (homem, 82 anos)

Canguçu (mulher, 59 anos)

Canoas (mulher, 76 anos)

Canoas (homem, 85 anos)

Erechim (homem, 89 anos)

Getúlio Vargas (homem, 73 anos)

Guaíba (homem, 38 anos)

Igrejinha (homem, 81 anos)

Novo Hamburgo (homem, 65 anos)

Portão (mulher, 68 anos)

Porto Alegre (mulher, 76 anos)

Porto Alegre (mulher, 91 anos)

Porto Alegre (homem, 30 anos)

Rio Grande (homem, 75 anos)

Rio Grande (homem, 81 anos)

Santa Clara do Sul (homem, 61 anos)

Santa Maria (mulher, 67 anos)

Santo Ângelo (homem, 75 anos)

São Borja (mulher, 78 anos)

São Leopoldo (mulher, 77 anos)

São Leopoldo (homem, 68 anos)

Sapiranga (mulher, 90 anos)

Tapera (homem, 78 anos)

Três Coroas (mulher, 70 anos)

Viamão (homem, 71 anos)

Viamão (mulher, 64 anos)