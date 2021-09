Rio Grande do Sul registra 47 mortes por Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul reportou nesta terça-feira, dia 28, mais 47 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os moradores são de 25 municípios gaúchos e tinham idades entre 25 e 97 anos. Assim, o Estado totaliza, desde o início da pandemia, 34.795 vitímas por coronavírus.

Além disso, foram registrados 1.775 novos casos de coronavírus, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Com isso, já são 1.434.425 pessoas infectadas em solo gaúcho. Destas, 1.392.916 estão recuperadas e 6.618 são pacientes em acompanhamento.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva ( UTIs) é de 58,4%. Dos 3.301 leitos ocupados, 122 pacientes estão com suspeitas de estaram com a Covid-19 e 437 estão confirmados. Até a tarde de hoje, 92% da população adulta recebeu ao menos uma dose da vacina e 61,1% está com o esquema vacinal completo.