Rio Grande do Sul registra 58 óbitos por Covid-19 nas últimas 24h

O Rio Grande do Sul registrou mais 58 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde na tarde deste sábado. Assim, o Rio Grande do Sul totaliza 10.299 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 3.821 novos diagnósticos da doença.

O total de casos confirmados no Estado passa dos 527 mil. Destes, mais de 500 mil já estão recuperados, totalizando 95% do total.

Óbitos reportados pela SES:

Alegrete (mulher, 70 anos)

Alegrete (homem, 81 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 79 anos)

Candiota (homem, 83 anos)

Canoas (homem, 92 anos)

Canoas (mulher, 68 anos)

Canoas (homem, 62 anos)

Caxias do Sul (homem, 96 anos)

Caxias do Sul (mulher, 99 anos)

Caxias do Sul (homem, 38 anos)

Condor (mulher, 93 anos)

Eldorado do Sul (mulher, 70 anos)

Encantado (mulher, 85 anos)

Estrela (homem, 78 anos)

Farroupilha (mulher, 77 anos)

Feliz (mulher, 48 anos)

Giruá (homem, 64 anos)

Guaíba (mulher, 70 anos)

Nova Petrópolis (homem, 64 anos)

Nova Petrópolis (homem, 57 anos)

Novo Hamburgo (homem, 83 anos)

Passo Fundo (mulher, 83 anos)

Pelotas (mulher, 93 anos)

Pelotas (mulher, 58 anos)

Pelotas (mulher, 76 anos)

Porto Alegre (mulher, 56 anos)

Porto Alegre (homem, 84 anos)

Porto Alegre (mulher, 71 anos)

Porto Alegre (mulher, 59 anos)

Porto Alegre (homem, 75 anos)

Porto Alegre (homem, 50 anos)

Porto Alegre (mulher, 85 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (mulher, 60 anos)

Porto Alegre (homem, 90 anos)

Porto Alegre (mulher, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 83 anos)

Porto Alegre (mulher, 41 anos)

Porto Alegre (homem, 73 anos)

Rio Grande (mulher, 95 anos)

Santa Maria do Herval (homem, 54 anos)

Santo Ângelo (homem, 57 anos)

São Borja (homem, 71 anos)

São Gabriel (mulher, 84 anos)

São Leopoldo (homem, 82 anos)

São Leopoldo (homem, 75 anos)

São Lourenço do Sul (homem, 76 anos)

São Luiz Gonzaga (homem, 65 anos)

Sapucaia do Sul (mulher, 85 anos)

Tapera (mulher, 90 anos)

Tapera (mulher, 63 anos)

Taquari (homem, 78 anos)

Tuparendi (mulher, 86 anos)

Uruguaiana (homem, 56 anos)

Uruguaiana (mulher, 55 anos)

Viamão (homem, 86 anos)

Victor Graeff (homem, 87 anos)

Vila Maria (mulher, 64 anos)