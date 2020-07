Rio Grande do Sul registra 715 mortes em decorrência do coronavírus

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado 25 novos óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 715 mortes devido a doença em território gaúcho. De acordo com os dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgados às 15h35min, deste sábado, o Estado contabilizou 1.304 infectados nas últimas 24 horas, uma das marcas diárias mais alta registradas desde o início da pandemia.

No total, são 31.619 mil casos confirmados de Covid-19 em 415 dos 497 municípios do Estado. Destes, 25.702 mil já estão recuperados, o que representa 81% do volume total. Outros 5.202 estão em acompanhamento.

O número de hospitalizações é de 3.815 e 1.562 pacientes estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). A taxa de ocupação é de 71%.

Porto Alegre é a cidade com mais mortes no Estado com 109 registradas no boletim da SES e 3.007 casos confirmados. O último caso informado pela prefeitura foi o 107º óbito. Seguida de Passo Fundo com 65, com 2.054 casos confirmados, e de Lajeado com 10 e 1.660 confirmações da presença do novo coronavírus.

Estância Velha registra primeira morte por Covid-19

A Prefeitura de Estância Velha informou que o município registrou neste sábado a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 74 anos, morador do bairro Rincão dos Ilhéus. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Viamão. O óbito não consta no boletim da SES, o que eleva para ao menos 716 mortes no Estado.