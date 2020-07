Rio Grande do Sul registra 943 mortes pela Covid-19 e casos chegam a 38.720

publicidade

O Rio Grande do Sul chegou a marca de 943 óbitos pela Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), foram registrados, neste sábado, mais 24 óbitos no Estado, ocorridos entre 5 e 11 de julho.

A pasta também reportou 1.263 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva para 38.720 o número total de infectados no Rio Grande do Sul. De acordo com a SES, 32.337 pacientes já se recuperaram da doença, que atinge 432 municípios no Estado.

Na sexta-feira, na 10° rodada do modelo de Distanciamento Controlado, o governo do Estado classificou, em seu mapa preliminar das bandeiras, 15, das 20 regiões, como risco alto da Covid-19. Esta foi a pior semana desde que o plano foi implementado, pois, nenhum indicador registrou melhora.

As bandeiras definitivas serão divulgadas na segunda-feira, após tempo para análise dos recursos de regiões e municípios. Das 391 cidades em risco alto para coronavírus, 218 estão aptas a adotar medidas restritivas da bandeira laranja, pois não reportaram hospitalizações ou óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias.

Cidades que registraram novos óbitos neste sábado:

Porto Alegre (homem, 76)

São José do Norte (mulher, 78)

Palmares do Sul (homem, 69)

Igrejinha (homem, 65)

Rio Grande (duas mulheres, 85 e 70 anos)

Fazenda Vila Nova (mulher, 93)

Canoas (dois homens, de 33 e 67 anos)

Três Coroas (mulher, 64)

Três Cachoeiras (mulher, 53)

Tapes (homem, 66)

Barão (mulher, 87)

Eldorado do Sul (homem, 76)

Araricá (homem, 34)

Rio Pardo (mulher, 87)

Viamão (homem, 55)

Estância Velha (homem, 73)

Ibiaçá (homem, 60)

Viamão (homem, 81)

Pelotas (mulher, 71)

Caxias do Sul (homem, 80)

Novo Hamburgo (homem, 65)

Santa Rosa (homem, 74)