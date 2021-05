Rio Grande do Sul registra mais 112 mortes por Covid-19 nesta quinta

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou mais 112 mortes em decorrência da Covid-19 nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as vítimas foram reportadas em 56 cidades gaúchas. Ao todo, 27.868 pessoas já morreram por causa da doença no Estado.

A SES ainda contabilizou, nas últimas 24 horas, 3.755 novos infectados pelo coronavírus, em 304 municípios. Com os dados recentes, o Estado acumula 1.074.634 de casos confirmados desde o início da pandemia. Deste grupo, 1.026.405 pacientes já se recuperaram, enquanto que 20.279 seguem em acompanhamento médico.

Nesta quinta, o RS tem o registro de 83,8% na taxa de leitos de UTI em geral, com 2.862 pacientes em 3.417 leitos – um leve e constante aumento que ocorre há dias. Até a tarde de hoje, o Estado alcançou 3.042.042 pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19, e a segunda dose foi aplicada em 1.442.402 residentes do território gaúcho.