Rio Grande do sul registra mais de 6 mil novos infectados pelo coronavírus

O Rio Grande do Sul registrou nova aumento no número de infectados pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 6.541 casos foram confirmados nesta sexta-feira, em 331 municípios gaúchos.

Com os dados recentes, chega a 1.522.119 o número total de diagnósticos positivos no Estado, desde o início da pandemia. Deste grupo, 1.465.167 pacientes já se recuperaram da doença, enquanto que 20.368 ainda estão em acompanhamento médico.

A Secretaria também contabilizou, nas últimas 24 horas, quatro mortes por Covid-19. Segundo a pasta, as vítimas foram reportadas em Sapiranga, Cruz Alta, Santo Antônio da Patrulha e São Francisco de Paula.

No final de semana, a SES informou que não haverá divulgação do balanço de novos casos e óbitos em decorrência da Covid-19, em virtude dos trabalhos de elaboração do plano de vacinação das crianças contra o coronavírus. Conforme a pasta, a publicação dos dados voltará normalmente na segunda-feira, dia 10 de janeiro.

A @SES_RS informa que não haverá publicação de casos e óbitos de covid-19 neste sábado (08/01) e domingo (09/01) em virtude dos trabalhos de elaboração do plano de vacinação das crianças contra o coronavírus.



Segunda-feira (10/01) a atualização será retomada. — Secretaria Estadual de Saúde do RS (@SaudeGovRS) January 7, 2022

