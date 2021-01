Rio Grande do Sul segue com tempo instável neste domingo

publicidade

O Rio Grande do Sul segue com o tempo instável neste domingo. De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol até aparece com nuvens em diferentes pontos do território gaúcho, mas pancadas de chuva podem ocorrer, a qualquer hora do dia, em diversas regiões.

A Região Norte terá chuva e chance de temporais no começo do diao. As demais áreas do Estado podem ter risco de precipitação forte e tempestades localizadas entre a tarde e a noite.

O domingo será de tempo quente e abafado no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a previsão é de um dia de sol e chuva, com marcas entre 22ºC e 31ºC.