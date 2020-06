Rio Grande do Sul tem ao menos 347 mortes por Covid-19

publicidade

Três mortes confirmadas na noite dessa sexta-feira pelas prefeituras de Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria e Osório elevaram para ao menos 347 o número de óbitos atribuídas à Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Santo Antônio da Patrulha confirmou o primeiro óbito causado por Covid-19 nessa sexta-feira. Trata-se de uma idosa, de 103 anos, que estava internada no hospital do município.

📰 Atualização dos casos de Coronavírus em Santo Antônio da Patrulha - 12/06. A Secretaria Municipal da Saúde, através... Publicado por Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha - Administração 2017-2020 em Sexta-feira, 12 de junho de 2020

A prefeitura de Santa Maria confirmou a sétima morte no município em decorrência do novo coronavírus. Trata-se de um homem, de 84 anos, com histórico de diabetes, hipertensão e doença pulmonar crônica. Ele foi internado no Hospital de Caridade no dia 28 de maio quando foi confirmado o diagnóstico positivo para Covid-19. Em 7 de junho, foi transferido para a UTI do hospital.

A prefeitura de Osório confirmou a segunda morte em razão da Covid-19 no município. A vítima tinha 61 anos e estava internada no Hospital São Vicente de Paulo.

Boletim - Coronavírus COVID-19 Confira os números referentes a pandemia da Coronavírus COVID 19, em Osório, nesta... Publicado por Prefeitura Municipal de Osório em Sexta-feira, 12 de junho de 2020

SES contabiliza 337 óbitos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) contabiliza 337 mortes por coronavírus no Estado, conforme o último boletim epidemiológico divulgado na tarde dessa sexta-feira. No entanto, os números da SES não registraram as dez mortes apuradas pelo Correio do Povo, o que elevaria o total a pelo menos 347 óbitos no Estado.

Dez óbitos seguem com registro pendente:

- Esteio (homem, 79 anos)

- Guarani das Missões (homem, 66 anos)

- Nova Alvorada (homem, 57 anos)

- Passo Fundo (mulher, 94 anos)

- Sarandi (mulher, 86 anos)

- Sertão (mulher, 67 anos)

- Taquari (homem, 71 anos)

- Santo Antônio da Patrulha (mulher, 103 anos)

- Santa Maria (homem, 84 anos)

- Osório (mulher, de 61 anos).