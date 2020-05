Rio Grande do Sul tem mais 30 casos do novo coronavírus e total vai a 2129

publicidade

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES) confirmou na manhã desta quinta-feira mais 30 casos do novo coronavírus no estado, com o total de infectados chegando a 2129. Em relação a essa quarta, uma ocorrência foi descartada, em Cachoeirinha, por duplicidade. De acordo com o último boletim epidemiológico, a Covid-19 já atinge 169 municipíos gaúchos e matou 90 pessoas (4,2%). Outras 907 estão em recuperação (42,6%), enquanto o número de curados clinamente é de 1132 (53,2%).

De acordo com os dados mais recentes, as novas confirmações da doença incluem o primeiro diagnóstico em Eugênio de Castro, localidade com menos de três mil habitantes no interior. Apresentaram um novo positivo as cidades de Bento Gonçalves, Encantado, Erechim, Estrela, Passo Fundo, Roca Sales, São Luiz Gonzaga e Teutônia. Novo Hamburgo, Viamão, Rolante e Santo Ângelo tiveram mais dois casos. Já Carlos Barbosa, Porto Alegre e Santa Maria registraram três, e outras quatro pessoas foram infectadas em Nova Araçá.

A Capital é o município mais afetado pela pandemia com 480 casos de Covid-19 e 17 mortes. Na sequência, Passo Fundo tem o mesmo número de óbitos, mas 226 confirmados. Conforme a SES, todas as macrorregiões operam com taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia/Tratamento Intesivo acima do 65%.