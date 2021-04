Rio Grande do Sul tem mais 342 mortes e 6,7 mil novos casos de Covid-19

publicidade

O Rio Grande do Sul voltou a registrar números altos de mortes em decorrência da Covid-19 nesta terça-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 342 novos óbitos foram contabilizados, em 111 cidades gaúchas. Com os dados recentes, 22.388 pessoas já morreram por causa da doença no Estado desde o início da pandemia.

A Secretaria ainda contabilizou, nas últimas 24 horas, 6.723 novos infectados pelo coronavírus, em 349 municípios, acumulando para 898.514 o total de casos confirmados no Estado. Destes, 862.875 já se recuperam, enquanto que 13.178 ainda estão em acompanhamento médico.

A taxa de ocupação de leitos em UTI em Geral no Estado é de 91,0% nesta terça-feira, com 3.096 pacientes em 3.401 leitos de UTI. Até a tarde de hoje, 1.766.968 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a segunda aplicação, foi feita em 406.658 residentes do Rio Grande do Sul.

