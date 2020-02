Rio Grande do Sul terá calor intenso e risco de temporais nesta segunda-feira

publicidade

A segunda-feira será de sol e nuvens no Rio Grande do Sul. O calor intenso permanece no Estado e os termômetros prometem marcar até 38ºC na Grande Porto Alegre nas regiões dos vales.

Devido ao intenso aquecimento – com temperatura alta já nas primeiras horas do dia – pode chover, de forma irregular, em várias regiões do Estado. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 38ºC.

A MetSul Meteorologia alerta para o risco de chuva localmente forte e torrencial, de curta duração, e também possibilidade de temporal com raios e rajadas de vento. A área de risco para temporais contempla Porto Alegre e região metropolitana.

Em Porto Alegre, a chuva deve permanecer até terça-feira, quando a temperatura máxima deve alcançar 36ºC.

Mínimas e máximas

Torres 22ºC / 32ºC

Porto Alegre 23ºC / 38ºC

Caxias do Sul 19ºC / 30ºC

Erechim 21ºC / 34ºC

Santa Maria 23ºC / 35ºC

Alegrete 23ºC / 34ºC

Livramento 22ºC / 33ºC

Pelotas 24ºC / 34ºC

Chuí 23ºC / 32ºC