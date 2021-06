Rio Grande do Sul terá chuva e sol em diferentes regiões neste domingo

publicidade

Rio Grande do Sul estará dividido em dois nas condições meteorológicas ao longo deste domingo. A Metade Sul do Estado terá um dia agradável de sol e nuvens com períodos de maior nebulosidade.

Já a Metade Norte terá abundante nebulosidade com céu encoberto a nublado e períodos de chuva com ocasionais aberturas em melhorias temporárias.

Uma frente fria traz a chuva que, no geral, terá baixos volumes e precipitação moderada a forte de forma isolada. A temperatura pouco varia nos locais com tempo instável.