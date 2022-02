Rio Grande do Sul terá domingo com sol, calor e chuva isolada

publicidade

O domingo repete o sábado e terá a presença do sol em todas as regiões do Rio Grande do Sul, mas a umidade aumenta e são esperadas mais nuvens sobre o Estado. Por isso, área de instabilidade trazem chuva isolada no interior gaúcho, muito mal distribuída e que não alivia a estiagem.

Pontos do Oeste podem ter instabilidade já de manhã e da tarde para a noite as precipitações localizadas alcançam mais localidades. O dia começa agradável e a tarde terá forte calor na maioria dos municípios gaúchos.

Em Porto Alegre, a temperatura irá variar entre 19ºC e 35.