Rio Grande do Sul terá domingo de nebulosidade e instabilidade

Muita nebulosidade cobre o Rio Grande do Sul. Embora o sol apareça acompanhado de nuvens em diferentes pontos, com maiores aberturas no Oeste, o tempo não estará firme no Estado neste domingo.

As nuvens trazem chuva e garoa no decorrer do dia, especialmente em áreas das Metades Norte e Leste gaúcha. Com mais nuvens e até instabilidade em alguns pontos, a madrugada não repete mínimas tão baixas quanto as do sábado. A nebulosidade também impede maior aquecimento e este domingo será ameno.

Em Porto Alegre, a temperatura irá variar entre 12ºC e 16ºC.